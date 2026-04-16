Die städtischen Behindertenbeauftragten Rhett-Oliver Driest und Willy Pudlich bewerben sich um eine weitere zweijährige Amtszeit im Ehrenamt.

Die ehrenamtlichen Beauftragten vertreten die Belange der behinderten Einwohner Speyers – im Fall des sehbehinderten Pudlich seit vier Jahren, bei Rollstuhlfahrer Driest sogar noch etwas länger. Beide bestätigen auf Anfrage, dass sie eine weitere gemeinsame Amtszeit anstreben: Sie wollen sich auf die Ausschreibung bewerben, die die Stadtverwaltung jetzt für die zwei Jahre ab 1. Juli auf den Weg gebracht hat. Auch andere Bewerbungen sind möglich. Gesucht werden „kompetente Persönlichkeiten mit guten kommunikativen Fähigkeiten, ausgeprägter Sozialkompetenz sowie Einfühlungsvermögen“. Zu den Aufgaben gehören demnach Information, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung sowie die Zusammenarbeit mit politischen Gremien. Über die Besetzung entscheiden der Sozialausschuss und der Stadtrat.