Die städtische Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Birkenweg wird im Laufe des kommenden Monats geschlossen. Das hat Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) den Mitgliedern des Sozialausschusses mitgeteilt. Sie begründete die Entscheidung mit anhaltend schwacher Belegung der Zimmer. Die in Speyer-Nord kommunal untergebrachten Neubürger zögen nach der Aufgabe der Immobilie in die weitere städtische Unterkunft in der Engelsgasse oder in Wohnungen, die die Speyerer Wohnungsbaugesellschaften zur Verfügung stellen könnten, kündigte die Bürgermeisterin an. Entsprechende Gespräche seien bereits aufgenommen.

Die Stadt habe einen Teil des Kasernengeländes von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) angemietet, um die Speyer nach Abschluss ihrer Asylverfahren zugewiesene Flüchtlinge unterzubringen, erklärte Kabs. „Jetzt geben wir das Objekt zurück an die Bima.“ Welche Nutzung der Bund künftig dafür vorsehe, entziehe sich ihrer Kenntnis. Die kommunale Unterkunft grenzt an die Aufnahmeeinrichtung des Landes (AfA) an, ist von dieser aber baulich und organisatorisch getrennt. Sie hat mehr als 100 Plätze, die zuletzt auch für allgemein von Obdachlosigkeit betroffene Personen genutzt worden waren.