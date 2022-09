Auch der Rat der City of Chichester hat der Städtepartnerschaft mit Speyer zugestimmt. Am kommenden Mittwoch ist jetzt die Gründungsversammlung eines neuen Freundeskreises „Speyer-Chichester“ im Rathaus, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Auch eine erste Bürgerreise nach Südengland ist konzipiert. Sie soll im kommenden Sommer sein.

Die Weichen für eine Städtepartnerschaft zwischen Speyer und dem südenglischen Chichester sind gestellt. Nachdem in der vergangenen Woche der Speyerer Stadtrat einer solchen schon einstimmig zugestimmt hat, hat nun am Mittwochabend auch der Council der City of Chichester einstimmig ein positives Votum dafür abgegeben.

Die offizielle Partnerschaftsurkunde wird womöglich noch in diesem Jahr unterzeichnet, denn es wird eine Einladung an die Verantwortlichen auf der Insel zum Speyerer Weihnachtsmarkt ergehen.

Damit die neue Städtepartnerschaft für Speyer, die siebente, auch in der Bürgerschaft ankommt und von dieser getragen wird, lädt die Stadt in Person von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) am kommenden Mittwoch, 5. Oktober, um 18 Uhr in den Sitzungssaal 1 des Rathauses zur Gründung eines Freundeskreises „Speyer-Chichester“ ein, wie es ihn auch für andere Partnerstädte gibt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu diesem Termin eingeladen.

Bürgerreise im Sommer

Damit die Speyerer auch ihre neue Partnerstadt kennenlernen können, ist vom 29. Juli bis 6. August 2023 eine erste Bürgerreise nach Südengland geplant. Das Programm der Busreise steht zumindest vorläufig schon fest. Es wird auf der Hinfahrt auch ins belgische Brügge und Gent, auf dem Rückweg auch nach London und Canterbury führen. Auch Stonehenge wird ein Besuch abgestattet. Der Kanal wird mit einer Fähre überquert.

Bürgermeisterin Monika Kabs und Kulturfachbereichsleiter Matthias Nowack waren im Sommer in Chichester und zeigen sich beeindruckt von der Stadt von 28.000 Einwohnern in der Grafschaft Sussex. Die Größe der Innenstadt sei der von Speyer ziemlich ähnlich. Vor allem biete Chichester ein reiches Kulturangebot – und damit ergeben sich zahlreiche Angebote für einen Kulturaustausch.

Die Integrierte Gesamtschule und das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium haben nach Aussage von Kabs und Nowack bereits Interesse an einem Austausch mit Schulen in Chichester signalisiert. Auch die Dommusik ist an Verbindungen dorthin interessiert.

Großes Kulturangebot in Südengland

Wie Matthias Nowack berichtet, erklärt sich das große Kulturangebot in Chichester daraus, dass die Stadt auch das Verwaltungszentrum der Grafschaft und des Distriks Chichester sei. Es gebe dort ein Musicaltheater mit 1400 Plätzen. Auch finden dort ein bedeutendes Theater- und ein Filmfestival statt.

Was Chichester mit Speyer verbindet, ist natürlich auch die Tatsache, das beide einen bedeutenden Sakralbau in ihren Mauern wissen.

Mit dem Bau der Kathedrale in Chichester wurde 15 Jahre nach der Weihe des Speyerer Doms begonnen – auch ihre Geschichte ist wechselvoll und kennt ebenfalls Zeiten der Zerstörung. Sie beherbergt zwar keine Kaisergräber, in ihr war aber mit Richard von Chichester ein Heiliger bestattet, ehe König Heinrich VIII. das Grab zerstören ließ. In der Kirche befinden sich unter anderem römische Mosaiken und viele Kunstwerke. Ein Glasfenster schuf Marc Chagall. Ein anderer Jahrhundertkünstler setzte Chichester in der Musik ein Denkmal: Für die Kathedrale komponierte Leonard Bernstein seine Chichester Psalms.