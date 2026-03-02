233,5 Millionen Euro für den Städtebau in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung zugesagt. 5,5 Millionen davon gehen nach Speyer. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) nannte laut Staatskanzlei die Stärkung der Investitionsfähigkeit der Oberzentren und großen Mittelzentren in den Jahren 2026 bis 2029 als Ziel. „Die Fördermittel stehen für städtebauliche Projekte wie beispielsweise die Aufwertung von stadtbildprägenden Gebäuden, Straßen und Plätzen, Grün- und Spielflächen oder Bürgerhäusern und Treffpunkten zur Verfügung“, so die Mitteilung.

Die Speyerer Summe werde vor allem im Süden der Stadt „verbaut“, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Kommune habe Fördermittel von 5,1 Millionen Euro für die Gesamtmaßnahme „Sozialer Zusammenhalt Speyer-Süd“ beantragt. Das Land habe diesen Bedarf anerkannt und auf 5,5 Millionen Euro aufgerundet. „Die Mittel sind unter anderem vorgesehen für die Projekte Feuerbachpark, das Urbane Biotop am Normand-Sportplatz, die Aufwertung des Umfelds des Russenweihers sowie der Kaserne Normand/Sportplatz.“ Die einzelnen Tranchen würden jährlich beantragt und bewilligt.