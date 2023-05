Bei einer Bürgerreise aus Speyer in die französische Partnerstadt Chartres sind die Feiern zum 65-jährigen Bestehen der Partnerschaft vorbereitet worden, die 2024 stattfinden.

Der Termin für das Jubiläumstreffen in Speyer sei schon festgelegt, so Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), die die Reise begleitete: Christi Himmelfahrt 2024. „Mit Sicherheit soll es einen städtischen Empfang geben und einen gemeinsamen Abend“, kündigte sie an. Mit den Detailplanungen ist der Freundeskreis Speyer-Chartres um den voriges Jahr gewählten Vorsitzenden Manfred Fahrner befasst.

„Die Chartrainer werden nach Speyer kommen, vermutlich sogar vier Tage. Der Tag vor Himmelfahrt ist in Frankreich Feiertag, sodass ein langes Wochenende möglich ist“, berichtet Fahrner. In der Delegation werden nach seiner Einschätzung viele vertraute Gesichter sein, sodass das Besuchsprogramm neue Impulse erhalten solle: Im Schum-Weltkulturerbe seien die Franzosen etwa noch nicht gewesen. Fahrner hat einige Ideen für die Partnerschaft: „Wir müssen neue, jüngere Kreise erschließen und neue Themen besetzen, auch vielleicht politischer werden. “ Er könne sich auch Kontakte zwischen Firmen und den Mitarbeiter-Austausch vorstellen.

Langjährige Freundschaften

Die Bürgerreise aus Speyer nach Chartres war die erste seit der Pandemie. Dabei wurden viele langjährige Freundschaften gepflegt, so Kabs. Die Verschwisterung der Domstädte ist die am längsten bestehende Städtepartnerschaft in Speyer. Kabs: „Diese Verbindungen sind in den krisengeschüttelten Zeiten wichtiger denn je – machen sie doch deutlich, dass es im Wesentlichen die Menschen sind, die die Partnerschaften gestalten.“

Den Gästen aus der Pfalz sei ein vielseitiges Programm geboten worden. Der Beigeordnete Patrick Geroudet nahm sich ihrer besonders an. Er ist regelmäßig zu Gast in Speyer und nahm auch an der Partnerschaftszeremonie mit dem englischen Chichester – ebenfalls eine Partnerstadt von Chartres – Ende 2022 teil. Er übergab mehrere Bücher für die Französische Bibliothek in Speyer. Den Abschluss bildete ein Freundschaftsabend, organisiert vom Freundeskreis auf französischer Seite. Seinen großen Auftritt hatte dabei der „kleine Franzos“ aus Speyer, Eugen Flicker (92) mit seiner Mundharmonika. pse