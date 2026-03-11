Es gibt ein Blues-Konzert mit Chris Kramer und Abi Wallenstein am 19. März in der Festhalle in Dudenhofen . Kramers USA-Reise gibt es als Filmdokumentation.

Chris Kramer ist Serienpreisträger bei den German Blues Awards. Als Ruhrpottbewohner durch und durch hört er es natürlich nicht gerne, wenn man ihn als „ FC Bayern“ der Mundharmonika bezeichnet. Am 19. März ist er wieder zu Gast in Dudenhofen, zusammen mit Abi Wallenstein im Duo.

Ganz in der Tradition des Blues als Vehikel für Identität und mündlich weitergegebene Tradition versteht er sich als Geschichtenerzähler. Und eine tolle Geschichte hat jetzt ein für ihn positives Ende gefunden. Seine Reise durch den Süden der USA auf den Spuren der legendären Musiker kam endlich nach langen Jahren doch noch ins Fernsehen.

Nach einigen Jahren in der sogenannten „Produktionshölle“ – so nennt man bei Filmprojekten ungeplante Verzögerungen durch allerhand unvorhergesehener Umstände – hat der Film „Way down south“ am 15. Januar doch noch den Weg ins Programm des SWR und SR gefunden.

In den USA erfolgreich

Protagonist der Dokumentation ist Chris Kramer selbst, der bereits 2017 mit seinem Beatbox & Blues Trio an der International Blues Challenge in Memphis teilnahm und sogar das Halbfinale erreichte.

„Uns war schon klar, dass wir nur eine Chance haben, wenn die Jury neuen Einflüssen gegenüber offen ist. Wir hatten uns über die German Blues Challenge dafür qualifiziert, aber wir sind ja mit dem Beatboxing, bei dem die Percussion mit dem Mund und dem Mikrofon erzeugt wird, weit weg von der „reinen Lehre“. Und es gibt insgesamt fünf Bewertungskategorien. Die Kategorie „Bluesgehalt“ zählt aber fünffach, da waren wir dann zu modern. Wir waren fast ein wenig zu naiv, dass wir uns da Chancen ausgerechnet haben, obwohl die Jury mit Traditionalisten besetzt war. Aber das Publikum fand es toll und wir bekamen von den anderen Musikern auch viel Zuspruch“, erinnert sich Kramer an den Wettbewerb. Für das Halbfinale hat es immerhin gereicht, aber das ist eigentlich nur der Aufhänger des Films.

Spurensuche im Süden

Menschlich wird es, als Chris mit seinen beiden Mitmusikern auf Spurensuche im Süden geht. „Das waren für mich unvergessliche Momente, die im Film vorkommen. Ich durfte an einem Gospelgottesdienst teilnehmen, was mir als bekennendem Christ viel bedeutet hat.“ Sichtlich ergriffen sieht man im Film die Musiker an Orten stehen, an denen Musikgeschichte geschrieben wurde. Der akustische „Sweet Spot“ in den Sun Studios, in denen Elvis seine ersten Aufnahmen machte, die jeweiligen Museumsführer erzählen dabei, dass das Originalmikrofon auf Wunsch des verstorbenen Studiogründers nicht hinter Glas verstauben darf, sondern „zum Anfassen“ bleiben soll. „Wenn man da in dem Hardware-Store steht, in dem Elvis seine erste Gitarre bekam, oder die Schulglocke läutet, die schon Tina Turner zum Unterricht gerufen hat, dann sind das unvergessliche Eindrücke.“ Organisiert hat Chris die Spurensuche über den Tourismusverein von Memphis. „Die 17 Samstage waren sehr inspirierend. Wäre ich länger geblieben, hätte ich wahrscheinlich genug Inspiration für mehrere Alben eingesammelt.“ Auch die Begegnung mit den Orten, an denen die Bürgerrechtsbewegung ihren Ausgang nahm, sind im Film zu sehen.

Ein deutscher Blueser

Blues ist untrennbar verbunden mit der Geschichte der Rassentrennung in den USA. Für eine weiße Hörerschicht wurde der Blues erst „hörbar“, als ihn weiße Jungs aus England quasi „re-importierten“ beziehungsweise als ihn ein junger weißer LKW-Fahrer aus Memphis namens Presley adaptierte. Da stellt sich die Frage, ob Chris Kramer auch Bammel hatte, als deutscher Blueser dort anzutreten.

„Eigentlich gar nicht. Ich war ja früher schon mal drüben und die USA sind ein solcher Schmelztiegel, dass da keiner über unseren Akzent gelacht hat. Daran würde sich höchstens ein pensionierter Oberstudienrat aus Wattenscheid Süd stoßen, aber im Gegenteil waren die Menschen dort sehr offen und interessiert“, lacht Chris Kramer. „Ich hatte mehr Sorge wegen meiner Textsicherheit. Wenn ich hier eine Zeile vergesse oder was anderes singe, merkt das keiner, aber dort würden sie es merken. Wir waren aber lange zusammen und richtig eingeprobt.“

Das wird Chris auch wieder mit Abi Wallenstein sein. Mit dem „Vater der Hamburger Blues Szene“ verbindet ihn eine lange musikalische Freundschaft. Live zu sehen sind die beiden am 19. März in der Festhalle Dudenhofen. Und wer sich vorher einstimmen will auf den Blues, kann „Way down South“ in der ARD-Mediathek anschauen. Es lohnt sich!

Info

https://www.ardmediathek.de

Das Konzert ist am 19. März um 20 Uhr in der Festhalle Dudenhofen. Karten bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.