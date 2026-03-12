Der Fotograf Willi Fix dokumentierte einen Verkehrsunfall im Speyer der 1950er-Jahre. Doch wann genau kam es zu dem Crash? Nun gibt es neue Hinweise.

Bernd Fix hat gute Neuigkeiten. Den Enkel des bekannten Speyerer Fotografen Willi Fix hat via Facebook eine Nachricht erreicht, die ihm sehr weiterhelfen könnte bei dem Unterfangen, das etliche Tausend Negative umfassende Archiv seines verstorbenen Großvaters chronologisch zu ordnen: „Ein Speyerer hat mir geschrieben, dass sich der Unfall vermutlich im Juni 1954 ereignet hat.“ Wäre dem so, es wäre eine wichtige Erkenntnis, denn Bernd Fix benötigt möglichst konkrete Zeitmarken, um sich in der Sammlung historischer Aufnahmen nicht zu verlieren.

Immer wieder pickt sich Bernd Fix daher prägnante Motive heraus und veröffentlicht diese auf Facebook in der Hoffnung, Zeitzeugen aufzutun, die ihm Auskunft über Entstehungsgeschichte und Aufnahmedatum eines Fotos geben können. Beispielsweise zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Bus und einem Mercedes, den sein Großvater einst dokumentiert hat und der sich nach Fix’ Recherchen in den 1950er-Jahren an der Kreuzung von Hilgard- und Ludwigstraße zugetragen haben muss. Nun habe sich ein Bürger gemeldet, der unter den Passanten auf dem Foto seinen Großvater zu erkennen glaube und daher ein ziemlich konkretes Datum nennen könne.

1954 oder doch erst später?

Zu dieser Information passt die Aussage von RHEINPFALZ-Leser Reiner Goebel, das Foto sei wohl „Mitte der 50er-Jahre“ entstanden. „Bis 1958 oder 59 haben wir in der Gegend gewohnt“, erinnert sich der heute 90-Jährige an seine Jugend: „Diese Kreuzung war damals schon mit Vorsicht zu befahren. Es gab dort immer wieder kritische Situationen und Unfälle, obgleich die Kreuzung recht übersichtlich und die Beschilderung eindeutig war.“ Auch seine Familie habe damals bereits ein Auto gehabt und an dieser Stelle stets besondere Vorsicht walten lassen.

Hat es auch 1954 dort dermaßen gekracht, dass eine Mercedes-Limousine auf der Seite landete? RHEINPFALZ-Leser Axel Elfert widerspricht. Seiner Erinnerung nach seien die Straßen in diesem Teil der Stadt erst Ende der 50er-Jahre geteert worden. Zuvor waren sie gepflastert. Da auf Fix’ Foto kein Pflaster mehr zu sehen ist, vermutet Elfert, dass sich das abgebildete Unfallgeschehen erst nach 1957 oder gar 59 abgespielt hat. Den umgekippten Mercedes identifiziert Elfert, Jahrgang 1952, als ein frühes Modell der Baureihe 200 oder 220, „noch mit kleiner Frontscheibe, schmalen Blinkern auf den Kotflügeln und einem größeren Kühler“.

Also doch wieder keine zeitliche Gewissheit für Bernd Fix? „Vielleicht kommen ja noch mehr Hinweise“, hofft der Verwalter des Fix’schen Fotovermächtnisses.

Kontakt

Infos an Bernd Fix via Facebook oder an die RHEINPFALZ unter E-Mail redspe@rheinpfalz.de.