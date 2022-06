Profitieren Verbraucher vom Neun-Euro-Ticket der Bahn sichtbar, sind die Spritpreise mehr denn je ein Mysterium.

Wer jetzt noch glaubt, dass die Preise für Benzin und Diesel in diesem Sommer deutlich sinken, muss großer Optimist sein. Der Tankrabatt, der augenscheinlich nicht beim Verbraucher angekommen ist, hat zudem eine kurze Lebensdauer. Und es kommt noch schlimmer: Für die Mineralölunternehmen wird es selbstverständlich sein, die Preise entsprechend anzuheben, sobald der Rabatt ausläuft. Ein Fiasko mit Ansage. Während Bahnfahrer in dem Zeitraum unmittelbar vom Neun-Euro-Ticket profitieren, bleiben die Preise an den Zapfsäulen ein absolutes Mysterium. Die Politik hätte denen, die auf ihr Auto angewiesen sind, auf andere Weise helfen müssen.