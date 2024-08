Auch bei der zweiten internationalen Radsport-Veranstaltung 2024 tritt der RV 08 Dudenhofen am Donnerstag und Freitag kräftig in die Pedalen.

Zum After Work Sprint am 29. August ab 18 Uhr und Sprint- Grand-Prix am 30. August (15 Uhr) startet ein Teil der internationalen Elite, darunter der Olympiateilnehmer und deutsche Sprint-Meister 2024 Luca Spiegel