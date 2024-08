130 Reiter aus dem Kreis Germersheim und Südliche Weinstraße werden am Wochenende beim Springturnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Schwegenheim in 13 Prüfungen an den Start gehen.

Fabienne Gehrlein tritt als einzige Starterin des Ausrichters an. Der feiert ohnehin. Bereits im 70. Jahr besteht der RFV in der Gemeinde. Auf das Jubiläum stoßen alle bei der Reiterparty