Als „schweren Raub“ wertet die Polizei eine Tat am Donnerstag, 21.35 Uhr, in der Speyerer Innenstadt. Ein 20-Jähriger sei alleine die Große Gailergasse entlanggegangen und auf Höhe der Einmündung Kleine Gailergasse überfallen worden. Er habe einen Knall wahrgenommen und eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht bekommen, die seine Augen brennen ließ und sein Sehvermögen zeitweise beeinträchtigt habe. „Dies nutzte eine unbekannte Anzahl unbekannter Täter aus und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, wodurch der Geschädigte zu Boden fiel“, so der Bericht. Sie seien mit der schwarzen Winterjacke der Marke „MonCler“ des Mannes im Wert von circa 700 Euro und einem Schlüssel als Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Eine Täterbeschreibung liege nicht vor, so die erst verspätet verständigte Polizei. Das Opfer habe Schmerzen im Gesicht und eine Rötung seiner Augen erlitten, es gebe aber keine Anhaltspunkte für bleibende Schäden. Der nüchterne Mann sei durch den Rettungsdienst versorgt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zum Verbleib der auffälligen Jacke: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.