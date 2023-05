Tango tanzen in einem Gotteshaus: In der protestantischen Friedenskirche Ludwigshafen stand das erstmals auf dem Programm. Dank einer Speyerer Gruppe wurde gezeigt: Beim Tanzen geht es genauso um eine Verbindung wie beim Beten.

Von Claudia Matheis

Die Köpfe eng aneinander gelegt, versunken in der Musik: So bewegten sich die Tänzer beim Gottesdienst in der Friedenskirche. Was hat Tango Argentino mit Gottesdienst zu tun? Ganz einfach: Sich aufeinander einlassen, miteinander eine Verbindung eingehen – genauso wie beim Gottesdienst. Pfarrerin Cornelia Zeißig hatte den ersten Tangogottesdienst initiiert und so nicht nur Tänzer angezogen.

Nicht alle Besucher waren wegen des Tanzens gekommen, manche lauschten einfach nur der Musik. Ein Duo, Michael Herzer und Laurent Leroi, begleitete Paare der Tango-Tanzgruppe Speyer nur mit Kontrabass und Akkordeon. Die Pfarrerin warf die Frage auf, die viele beschäftigt hatte: „Passen Tango und Kirche zusammen?“ Zeißig antwortete: „Ja, denn Tanz und Musik sind die Sprache, die die Götter verstehen.“ So laute eine alte Weisheit aus Lateinamerika.

Sie spannte immer wieder den Bogen zwischen den Tanzpaaren und der Glaubensgemeinschaft. „Er vermittelt Geborgenheit und lässt die Tänzer für einen Moment ihre Situation vergessen. Wer Tango tanzt, lässt sich auf die Stimmung ein“, sagte die Pfarrerin. Nach jeder Lesung spielten die Musiker und ließen die Besucher an ihrer Welt teilhaben. Zeißig tanzt selbst Tango Argentino. Mit dieser Leidenschaft ist sie schon während ihres Studiums in den Niederlanden in Berührung gekommen. In Deutschland war die Bewegung damals nur in Großstädten bekannt. Das änderte sich erst Anfang der 1990er-Jahre.

„Jedes Paar hat eine eigene Interpretation. Einen Weg gemeinsam gehen, blind vertrauen“, beschreibt Petra Schlor aus Schifferstadt den Tanz. „Wir kennen die Musiker, so haben wir vom Tango-Gottesdienst erfahren“, erzählt sie. „Von einer Community, in der man sich austauscht“, berichten Birgit und Alfons Sprenger aus Mannheim, Tänzer seit 20 Jahren.

Nach dem Gottesdienst verwandelte sich die Friedenskirche in einen stimmungsvollen Tanzsaal. Die Musiker spielten weiter, in den Pausen legte José Pérez-Wunder Musik auf. Er tanzt bei der Tangogruppe Speyer, die den Gottesdienst mitgestaltet hat.

Pérez-Wunder liebt die Achtung und den Respekt beim Tango Argentino. „Man nimmt Blickkontakt mit einer Dame auf. Ist man sich einig, nicken beide und treffen sich für drei bis vier Tänze auf der Tanzfläche. Danach geht man wieder auseinander“, so beschreibt er die Aufforderung. Auch der Tanz selbst sei im Dialog faszinierend, weiß er. „Man gibt ein Signal, aber nur eventuell nimmt der Tanzpartner dieses auch auf. Für mich ist es die schönste Kommunikation mit einer Frau in der Öffentlichkeit.“