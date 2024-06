In Deutschland rollt die Fußball-Europameisterschaft, ständig werden Spiele übertragen, Werbung für Sportwetten ist schließlich allgegenwärtig. Was macht so etwas mit Menschen, die der Spielsucht verfallen sind: Werden sie besonders zum Zocken verlockt? Martin Hügel von der Speyerer Suchtberatungsstelle Nidro hat viel Erfahrung in der Betreuung von Menschen, die sich bis über beide Ohren in Schulden gestürzt haben, um ihr Verlangen zu befriedigen. Besonders eine Form von Sportwetten sieht er kritisch.