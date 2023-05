Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Januar ist die Zeit, in der gute Vorsätze in die Tat umgesetzt werden. Ein Klassiker: Mehr Sport machen, ein paar Kilos abnehmen oder den geplagten Rücken stärken. Im Interview mit Timo Konrad verrät Mario Lutz, Mitinhaber des Fitnessstudios „Efitiv“ in der Speyerer Auestraße, wie es mit der Langzeitmotivation beim Training klappen kann – und woran es manchmal scheitert.

Herr Lutz, der Januar ist Ihr mitgliederstärkster Monat, oder?

Ja, schon. Rückblickend über die letzten Jahre kann das schon 30 bis 40 Prozent über