Die Kandidaten zur Wahl von Speyers Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres 2023 sowie für den Nachwuchspreis der Stadt stehen fest. An der Auswahl zwischen zehn Athleten und Mannschaften können sich die RHEINPFALZ-Leser beteiligen.

Am Mittwoch, 7. Februar, fällt eine Jury aus Kommunalpolitik, Sport und Medien die Entscheidung. Die RHEINPFALZ gibt ihre Stimme in der Jury im Sinn ihrer Leser ab. Die Ehrung erfolgt beim Ball des Sports am Samstag, 2. März, in der Stadthalle. Es wird in jedem Fall neue Preisträger geben: Die letztjährigen Gewinner Lisa Kiefer, Mario Schneller und das Rock’n’Roll-Paar Michelle Uhl und Tobias Bludau sind nicht unter den Nominierten.

Bei den männlichen Sportlern stehen Tim Streib (Rudergesellschaft), Schwimmer Jaron Götz vom Wassersportverein und Radsportler sowie Aquabiker Frank Erk (RC Vorwärts) zur Wahl. Bei den Sportlerinnen sind es Jill Trenz (Judosportverein) und Boxerin Josephine Huck (Athletenverein). Die Nachwuchsruderer Leon Gronbach/Maximilian Brill/Elias Fabian, die Frauen des JSV und das Team des Karate-Clubs Speyer bewerben sich bei den Mannschaften. Boxerin Lorin Sayim (AV) und Luisa Schaudig (Karate-Club) heißen die Vorgeschlagenen für den Nachwuchspreis. In der Summe sind es weniger Kandidaten als im vergangenen Jahr, als über die vier Auswahlkategorien hinweg 23 Sportler vorgeschlagen waren.

Mitmachen

In das Ergebnis der Jury fließt eine Befragung unter den Leserinnen und Lesern der RHEINPFALZ ein. Ab sofort können Sie jeweils unter Angabe der vollständigen Adresse eine Stimme pro Kategorie abgeben: entweder per E-Mail an martin.erbacher@rheinpfalz.de oder per Postkarte an die Speyerer Rundschau, Heydenreichstraße 8, 67346 Speyer. In den kommenden Tagen werden in einem weiteren Beitrag in der RHEINPFALZ die Erfolge der zehn Nominierten vorgestellt.