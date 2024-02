Der Vorverkauf für den Ball des Sports am Samstag, 2. März, geht in die heiße Phase. „Es gibt noch beide Kategorien: Flanier- und Sitzplatz-Karten“, berichtet Jürgen Kief, Vorsitzender des veranstaltenden Stadtsportverbands. Sitzplatz-Karten à 25 Euro können per E-Mail unter karten@stadtsportverband-speyer.de bestellt werden, Flanier-Karten (15 Euro) gibt es bei den Geschäften Küwe (Roßmarktstraße) und Intersport Scheben (Wormser Landstraße). Auch eine Abendkasse wird geöffnet. Kief hofft auf 600 Besucher in der komplett angemieteten Stadthalle. Einlass ist ab 18.30 Uhr, offizieller Beginn um 19.30 Uhr, Ende gegen 2 Uhr. Der große Saal ist bestuhlt und bietet Live-Tanzmusik, der kleine Saal ist Partybereich mit einem Auftritt der Band One Eyed Jack und danach Musik von DJ Flow. Zum Programm gehören auch Auftritte der TSV-Turner und des Rock’n’Roll-Clubs sowie die Ehrung von Speyers Sportlern des Jahres 2023, die an diesem Abend verkündet werden.