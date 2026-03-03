Von Kiel bis Italien, USA bis Ungarn haben RHEINPFALZ-Leser über die Sportler des Jahres mit abgestimmt. Ein Verein profitiert zweimal. So geht es nun weiter.

Wenn es nach dem Votum der Leser der RHEINPFALZ geht, heißen Speyers Sportler des Jahres 2025 Maximilian Brill (Rudergesellschaft), Leichtathletin Gudrun Strauß (RC Vorwärts) und Ole Bartenbach/Leon Gronbach (RG). Beim Nachwuchspreis fiel die Wahl auf Elias Zwick (Karate Dojo Spira). Nun entscheidet die Jury am Mittwoch.

Brill saß im deutschen Vierer, der bei der Weltmeisterschaft in Posen ( Polen) Platz sechs der Unter-23-Jährigen belegte. Strauß sammelte verschiedene Siege von 400 bis 5000 Metern, im Halbmarathon und vor allem bei Bergläufen. Bartenbach/Gronbach holten mit dem Deutschland-Achter bei der WM Bronze. Zwick sicherte sich den Landestitel der U14.

380 Zuschriften

380 Leser beteiligten sich an unserer Umfrage, die meisten davon natürlich aus Speyer, aber zweistellig auch aus Dudenhofen, Harthausen und sogar Limburgerhof. In den Briefkasten flatterten drei Postkarten aus Szentkiraly ( Ungarn). Im E-Mail-Postfach landeten Zuschriften aus Boston ( USA), Maria Enzersdorf (Österreich) und Castiglione Torinese ( Italien).

Während Brill mit 66 die meisten Stimmen in einer der vier Kategorien vereinigte und nur ganz zu Beginn des Rennens einen Bugball zurücklag, raste Autorennfahrerin Gina Jobes nach dem Zieleinlauf nur ganz knapp hinter Strauß (42:43) ein. Ein Durchmarsch glückte Bartenbach/Gronbach mit 59 Zuschriften.

Dagegen herrschte Hochspannung pur bei den Jüngsten, deren Wahl sich des größten Zuspruchs erfreute, bei den Lesern und den neun Kandidaten. Am Ende lagen die ersten vier gerade neun Stimmen auseinander. Hinter Zwick (59), packte Gewichtheberin Amelie Drum vom AV 03 Kilo um Kilo drauf (56), holte Linnea Maier (Tennisclub WR) zum Schlag aus (54), machten die Ruderer Felix Kühner/Moritz Rügen Wasser gut.