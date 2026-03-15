Die Sportler des Jahres stehen nicht zuletzt für die grandiose Jugendarbeit ihrer Vereine.

Speyers Sporler des Jahres 2025 erfüllen zumeist diese Kriterien: Sie sind in den Vereinen hier aufgewachsen, stehen für deren grandiose Jugendarbeit und entsprechen fast auf den Punkt dem Ergebnis der Umfrage unter unseren Lesern. Maximilian Brill ist so ein Ur-Speyerer, der hier auswuchs und das Abi machte. Der Ruderer feierte bei der Weltmeisterschaft der Unter-23-Jährigen ebenso seine Erfolge wie die seine Kameraden aus der RG, Ole Bartenbach und Leon Gronbach. Und ihre Nachfolger sitzen schon im Boot.

Gewichtheberin und Nachwuchspreisträgerin Amelie Drum gilt als große Zukunftshoffnung des AV 03. Auch sie dient bereits als Vorbild für noch jüngere Gleichgesinnte. Läuferin Gudrun Strauß vom RC Vorwärts trägt den Namen Speyers bei ihren Starts weit über die Region hinweg und steht für Vielseitigkeit, ob kurz oder lang, flach oder bergig.