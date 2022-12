Die Stadt Speyer sucht traditionsgemäß wieder die Sportlerin, den Sportler, die Mannschaft und den Nachwuchspreisträger des Jahres. Nominierungsvorschläge für die Sportler des Jahres 2022 werden von jedem Sportverein, aber auch aus den Reihen der Bevölkerung entgegengenommen und können bis Freitag, 13. Januar, bei der Verwaltung eingereicht werden. Angegeben werden sollten Name und Vorname, Anschrift und Geburtsdatum der Vorgeschlagenen sowie die sportlichen Erfolge als Begründung. Vorschläge können an die Stadtverwaltung, Abteilung Schule und Sport, geschickt oder im Rathaus, Maximilianstraße 12, Zimmer 64, abgegeben werden. Die Ehrungen erfolgen laut Stadt beim „Ball des Sports“ am Samstag, 4. März.