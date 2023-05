Das Programm der Delegation aus Ruanda steht. Sie weilt im Vorfeld der Weltspiele von Special Olympics für Sportler mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung in Berlin für ein paar Tage in ihrer Host Town Speyer. Am Montag, 12. Juni, landen die Ostafrikaner in Frankfurt und beziehen anschließend ein Hotel in Speyers Innenstadt.

Fackellauf

Am Dienstag (9 Uhr) gibt es einen Fackellauf mit Empfang im historischen Rathaus. Das Mittagessen lassen sich die Teilnehmer beim Judosportverein schmecken und besuchen danach eine Vorstellung im Kinderzirkus Bellissima. Beide Vereinigungen engagieren sich stark für Inklusion.

Am Mittwoch stehen Training im Bantz-Stadion, Stadt- und Domführung sowie Abschiedspicknick im Feuerbachpark an. Donnerstags brechen die Gäste in die Hauptstadt auf, wo sie in Bahnhofsnähe übernachten.