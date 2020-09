Alfred Zimmermann geht in seine wahrscheinlich letzte vierjährige Amtszeit als Speyerer Sportkreisvorsitzender. Das hat er am Mittwochabend bei der ersten virtuellen Mitgliederversammlung mitgeteilt.

Geringe Resonanz

Zuvor wählten ihn acht Vereine genauso mit allen 27 Ja-Stimmen ohne Nein und Enthaltung wie seinen Stellvertreter Jürgen Kief sowie Gerlinde Görgen (Jugend). Er habe sich eine stärkere Online-Teilnahme gewünscht, sagte Zimmermann. Aber in den anderen Kreisen sei es ähnlich. Speyer besteht aus 43 Klubs mit 81 Stimmen.

Alle 300 Mitglieder gibt es nämlich eine. Auch der Stadtsportverband, in dem der Vorsitzende als Schatzmeister fungiert, verjüngere sich bereits. Görgen informierte, noch einmal angetreten zu sein, um laufende Projekte wie das Corona zum Opfer gefallene Spielfest in der Walderholung und Kinder in Bewegung weiterzuführen.