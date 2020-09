Zum ersten Mal findet eine Tagung des Sportkreises Speyer nicht in der Domstadt statt. Corona-bedingt sind die mit Neuwahlen verbundenen Tagungen der acht pfälzischen Sportkreise zwischen dem 21. und 24. September 2020 als Online-Versammlungen in der Kaiserslauterer Geschäftsstelle des Sportbundes Pfalz angesetzt, die des 43 Mitgliedsvereine großen Sportkreises Speyer am Mittwoch, 23. September (18 Uhr).

Den 1966 aus dem Stadtsportverband Speyer hervorgegangene Sportkreis der Domstadt führen Alfred Zimmermann als Vorsitzender, Jürgen Kief als dessen Stellvertreter und Gerlinde Görgen als Jugendleiterin. Das ehrenamtlich tätige Trio steht für weitere vier Jahre zur Verfügung.