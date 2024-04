Möglichkeiten bei der Sporthallen-Belegung in Speyer sollen besser ausgeschöpft werden. Das Internet soll helfen. Dieses Ansinnen der UfS-Fraktion hat am Mittwochabend der Digitalausschuss diskutiert. Es gebe allerdings Grenzen, so die Stadt.

Die UfS ist der Meinung, dass die Buchung städtischer Sportstätten im Internet optimiert werden könnte. Dezernentin Sandra Selg (SWG) zeigte sich offen für neue Formen, die Stadtverwaltung verwies jedoch auch auf Schwierigkeiten. Webbasierte Wege habe die Verwaltung bereits 2019 beschritten. Das ließ Christian Seitleben als Abteilungsleiter Schule und Sport mitteilen. Weshalb das Credo „digital first“ nicht gelten kann, erklärte Selg: „Wir wollen alle mitnehmen, und einige Vereine beantragen ihre Hallenzeiten nach wie vor in Papierform.“ Dass nicht alle Anträge rechtzeitig gestellt würden, koste im Sommer wie im Winter jeweils einige Wochen.

Wer gibt Zeiten zurück?

Beschrieben wurde ein zweistufiger Prozess zunächst mit Klärung der „Hauptzeiten“. Einzelbuchungen unterm Jahr würden spätestens binnen drei Tagen bearbeitet. Die Rückgabe zugewiesener Trainingszeiten komme äußerst selten vor. Damit reagierte Selg auf die Forderung der UfS, Vereine sollten die Möglichkeit haben, auf freie Hallenzeiten direkt zu reagieren. Beate Klehr-Merkl (UfS) hatte angeregt, dass Vereine nicht benötigte Hallenzeiten mit einem Klick zurückgeben und diese dann gleich von anderen übernommen werden können. Aktuell sei das Verfahren der Rückgabe kompliziert. Als positives Beispiel für einen Online-Belegungsplan führte sie die Stadt Freiburg an.

Auch Petra Zachmann (Grüne) warb für ein transparentes Verfahren: „Die direkte Einsicht in die Sportstättenvergabe wäre sinnvoll.“ Carsten Lange (FDP) regte zunächst eine Prüfung an, ob alle vergebenen Hallenzeiten tatsächlich verwendet werden. Möglicherweise sei noch „Luft“.