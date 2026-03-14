Bekommt Speyer eine zusätzliche Sporthalle? Der Wille dazu wurde nach Anträgen von UfS und CDU schon 2023 erklärt. Eine Entscheidung steht aus, ergab nun eine UfS-Nachfrage.

Die Empfehlung, dass ein externes Unternehmen einen neuen Sportstättenleitplan als Grundlage für weitere Weichenstellungen erarbeitet, ist bereits etwas älter. Der Bedarf, den bisherigen Leitplan aus dem Jahr 1998 zu erneuern, sei unstrittig, so die zuständige Fachbereichsleiterin Tanja Binder im Stadtrat. Der Auftrag dafür sei allerdings noch nicht vergeben. Hintergrund: Es seien noch Vorarbeiten erforderlich, um den Auftrag zu konkretisieren und die Kosten im Rahmen zu halten. Binder sprach von einer Erfassung des Ist-Zustands und von Hallenkapazitäten, die trotz Buchung nicht genutzt würden. Außerdem seien eine strukturierte Abfrage bei Vereinen und ein Besprechungstermin mit deren Vorsitzenden in Planung. Der Auftrag für einen neuen Leitplan wird demnach zurückgehalten, „solange nicht feststeht, ob überhaupt Bedarf für eine neue Sporthalle besteht“. Auch die Erweiterung bestehender Anlagen könne eine Option sein.