Weil die Schulen für ihren Unterricht aufgrund der Vorschriften in Zusammenhang mit dem Coronavirus mehr Platz benötigen und dafür auch Lerninhalte in Sporthallen vermitteln, bleiben die Sporthallen der Stadt Speyer bis mindestens 10. Juli für den Vereinssport gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Diese Problematik werde sich in den kommenden Wochen zunehmend verschärfen, wenn sukzessive weitere Klassen- und Jahrgangsstufen in den Präsenzunterricht zurückkehrten. Danach müsse die Situation neu bewertet werden. So soll auch sichergestellt werden, dass die Stadt genügend Ausweichreserve habe, um auch kurzfristig mehr Platz für die Schulen bereitzustellen. Bürgermeisterin und Schuldezernentin Monika Kabs (CDU) wirbt um Verständnis bei allen betroffenen Sportlern, wohlwissend dass sie diese Entscheidung schwer trifft.