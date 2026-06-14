Die Sporthalle Ost neben der Integrierten Gesamtschule (IGS) an der Fritz-Ober-Straße ist aktuell für den Schulsport wie für Vereine gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, steht die Sperrung im Zusammenhang mit dem ersten Bauabschnitt der Sanierung der Dreifeld-Halle im Speyerer Osten. Derzeit wird demnach im Inneren der Sporthalle ein Raumgerüst errichtet. „Im Anschluss daran werden die Bestandsbeleuchtung sowie die vorhandenen Decken zurückgebaut. Parallel erfolgen die Verlegung von Leitungen für die Brandmeldeanlage sowie die elektroakustische Anlage“, informiert die Stadt. Im weiteren Verlauf würden neue Decken eingebaut sowie neue Leuchten, Rauchmelder und Lautsprecher montiert.

Die Kosten für diesen Bauabschnitt beziffert die Stadt auf 561.000 Euro. Ziel sei es, „die Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien abzuschließen, sodass die Sporthalle anschließend wieder dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung steht“. Geplant sind noch weitere Erneuerungsarbeiten, etwa der Austausch des Sportbodens. Vereine wie der TSV Speyer, dessen Handballer die Osthalle zu Trainingszwecken nutzen, befürchten erhebliche Nachteile bei einer längerfristigen Schließung der Sportstätte. Um die begrenzen Hallenkapazitäten in Speyer zu erweitern, hatte der TSV den Neubau einer reinen Trainingshalle auf einem der Osthalle benachbarten Sportfeld ins Gespräch gebracht.