Trotz erheblicher Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie ist die Kassenbilanz des Sportfischervereins „Petri Heil“ nicht in die roten Zahlen gerutscht. Im Gegenteil: Es gibt sogar gute Nachrichten.

Die derzeit 268 Mitglieder des Sportfischervereins „Petri Heil“ dürfen sich über einen kleinen Gewinn freuen. Das machten Vorsitzender Bert Löffler und Kassierer Jürgen Brecht bei der jüngsten Jahreshauptversammlung deutlich. Die Anzahl der Mitglieder ist allerdings zurückgegangen. Löffler und sein Stellvertreter Paul Steinbrenner appellierten deshalb insbesondere auch an Jung-Mitglieder, sich bei Arbeitseinsätzen in den Angelbereichen und beim Thekendienst einzubringen. In die Vereinssatzung führten die Mitglieder bei Neuaufnahmen einstimmig eine zweijährige Probezeit ein.

Bei den Neuwahlen wurden Löffler und Steinbrenner in ihren Ämtern bestätigt. Brecht bleibt Kassierer. Schriftführer ist Daniel Roth. Den Wirtschaftsdienst organisieren Günter Kerner und Wolfgang Maffenbeier. Als Jugendwart fungiert Horst Knutas, Umweltbeauftragte ist Anne Müller und um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich Michael Grohmann. Vereinsmeister 2022 wurde Rudi Lehr vor Bernd Altmayer und Peter Hang, das Marathonfischen entschied das Team Hecht/Aronson für sich. Das Fließwasserfischen gewann Theo Schaffrik. Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Franz Knutas und Robert Saganty geehrt.