Seit Montag können Rheinland-Pfälzer den Vorbereitungskurs auf die Fischerprüfung online absolvieren. Eingesetzt dafür haben sich Speyerer. Ralf Pfeiffer, Vorsitzender des örtlichen Angelsport- und Fischzuchtvereins (ASFV), spricht von einem „Quantensprung“, der dadurch möglich gemacht wurde.

Für das Online-Angebot, dem das Umweltministerium in Mainz erst zustimmen musste, hat sich der in Speyer ansässige Sportfischerverband Pfalz eingesetzt, wie ASFV-Vorsitzender Pfeiffer berichtet. Er sagt, der Online-Kurs sei ein „großer Verdienst“ von Verbandsgeschäftsführerin Anja Rausch. Sie habe mit Vertretern des Ministeriums über die Ausgestaltung verhandelt. Ergänzend zum Online-Angebot bietet der Verband zudem einen verpflichtenden Praxistag an, sagt Pfeiffer. Dieser musste bisher als Präsenzveranstaltung im Umfang von 35 Stunden belegt werden, was in der Pandemie nicht möglich ist.

Die nächste Fischerprüfung, für die persönliche Anwesenheit notwendig ist, wurde für 4. Juni angesetzt. „Wem die Zeit bis dahin zu knapp ist, der kann auch den nächsten Termin Anfang September anvisieren“, sagt Pfeiffer. Denn statt wie bisher zwei habe das Ministerium vier Fischerprüfungstermine im Jahr genehmigt. Der Sportfischerverband kooperiert beim Online-Kurs mit der Firma Fishing-King. Die Anmeldung ist auf www.fishing-king.de möglich.