Zwei Seminare in Speyer plant der Sportbund Pfalz in seinem Aus- und Fortbildungsprogramm für das kommende Jahr. Am Samstag, 8. Mai (9 bis 16 Uhr), heißt es im Judomaxx des JSV Speyer „Trainingsgrundlagen – Von der Grundform bis zur Übungsvariante“. Dabei geht es um Kraft und Ausdauer.

Traditionell steht am Mittwoch, 23. Juni (9 bis 16 Uhr, Landesarchiv) das Vereinsarchiv (Grundlagen, Chancen, Beispiele) im Mittelpunkt. Leiter Walter Rummel referiert. Anmeldung: jeweils online im entsprechenden Portal unter sportbund-pfalz.de.