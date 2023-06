Für einen Einsatz auf dem Rhein ist die Feuerwehr Speyer am Mittwoch kurz vor 17 Uhr ausgerückt. Der Führer eines Sportboots hatte im Bereich der A61-Rheinbrücke eine Havarie, also einen Unfall gemeldet, wie die Feuerwehr informiert. Wasser drang in den Maschinenraum des Bootes ein. Unverletzt, aber manövrierunfähig ging der Bootsführer mitten im Rheinstrom vor Anker. Er wurde zunächst durch die Feuerwehrleute gesichert, bevor er dann mit seinem Boot zur Schiffswerft Braun geschleppt wurde. Dort wurde das Boot sicher an Land gebracht. Weil ein Rheinalarm ausgelöst worden war, sind auch weitere Feuerwehren beider Rheinseiten im Einsatz gewesen, heißt es. Boote der VG Rheinauen sowie des Rhein-Neckar-Kreises begleiteten das Schleppen und sicherten den Verband ab, teilt die Speyerer Wehr mit. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren beteiligt. Die Schnelleinsatzgruppe Wasserrettung Speyer, die durch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gestellt wird, sei in Rufbereitschaft gewesen, aber nicht benötigt worden.