German ist ein Topsportler. In seiner Heimatstadt Odessa war sein Fußballklub gerade am Überlegen, wo der Weg des 16-Jährigen hingehen soll. Dann kam die Flucht aus der Ukraine nach Deutschland. Am Freitagabend suchte German die Herausforderung im Helmut-Bantz-Stadion Speyer.

„Das habe ich noch nie gemacht“, sagt German auf RHEINPFALZ-Nachfrage und lächelt. In seinem Fußballoutfit steht der aufgeweckte Jugendliche seitlich der Kunststoffbahn und wartet