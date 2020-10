Am Samstag, 24. Oktober, bietet Sportabzeichenbeauftragter Karl Bentz vom TSV Speyer noch einen Abnahme-Termin für die Turndisziplinen zum Deutschen Sportabzeichen an. Das hat er der RHEINPFALZ mitgeteilt. Von 15.15 bis 18 Uhr stehen die Prüfer in der Turnhalle der Zeppelinschule in der Neufferstraße bereit.