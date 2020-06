„Die Sportabzeichen-Saison beim TSV Speyer beginnt am Sonntag, 21. Juni.“ Das hat Beauftragter Karl Bentz am Dienstagmorgen mit Erleichterung in der Stimme der RHEINPFALZ mitgeteilt. Ab 9 Uhr stehen dann Radfahren, Walking und Nordic Walking rund um die Firma Haltermann auf dem Programm.

Organisator Bentz bittet die Interessenten, eine Viertelstunde früher zwecks Registrierung zu erscheinen und in Corona-Zeiten natürlich Mund- -und-Nasenschutz mitzuführen. Leichtathletik startet am Freitag, 3. Juli (18 Uhr, Bantz-Stadion). Auch hier gilt: Mund-Nasenschutz dabeihaben.

Seilspringen immer

„Wir können aber nicht alle Disziplinen jeden Freitag anbieten“, informierte der Beauftragte. Los geht’s mit Kurz- und Langstrecke, Kugel- sowie Steinstoßen, Hochsprung. Seilspringen steht immer auf dem Programm, also auch eine Woche später mit Weit-, Stand- und Zonenweitsprung, Medizin-, Schlag-, Wurfballwurf sowie Drehwurf für Kinder.

Während Termine für Schwimmen noch ausstehen, verfolgt Bentz die Abnahme für Turnen am Samstag, 24. Oktober. Im Gegensatz zum Turnen erfordert das Sportabzeichen eine Schwimmprüfung, die aber nicht jedes Jahr abgelegt werden muss. Auch ein neues Datum für die Verleihung der Nadeln 2019 gibt es: Mittwoch, 9. September, Stadthalle.