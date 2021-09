Die Sportabzeichensaison beim TSV Speyer neigt sich dem Ende zu. Noch einmal besteht am Sonntag (9 Uhr, Parkplatz Firma Haltermann) die Chance zur Rad-, Walking- und Nordic-Walking-Prüfung. Schon am Freitag (18 Uhr, Bantz-Stadion) bietet Sportabzeichenbeauftragter Karl Bentz Leichtathletik an