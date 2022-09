Rainer Wolf (Speyer) wird eine besondere Ehre zuteil. Für sein 50. abgelegtes Sportabzeichen erhält er die Ehrengabe des Sportbundes Pfalz in Silber bei der Ehrungsveranstaltung am Freitag (18 Uhr) im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz.

Thomas Fandel (TV Dudenhofen) bekommt Bronze für 40 erfolgreiche Teilnahmen. Geldpreise gibt es in anderen Wettbewerben. Der TV Schwegenheim siegte 2021 in der Gruppe von 601 bis 900 Mitgliedern, der Tischtennisverein Römerberg belegte Platz drei in der Gruppe bis 400 Angehörige.

Landessieg

Schwegenheim gewann zudem die Newcomerwertung für die höchste Steigerungsrate im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Schulen von 501 bis 750 Jugendlichen landete das Edith-Stein-Gymnasium Speyer auf Rang eins vor dem Nikolaus-von-Weis-Gymnasium aus der Stadt.

Das ESG sicherte sich damit auch den Landessieg vor dem Speyerer Purrmann-Gymnasium, das bei über 750 Besuchern vorne lag.