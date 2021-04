Der Sport vergibt in Deutschland am häufigsten einen Orden. Es ist das Sportabzeichen. Das gibt es in Gold, Silber und Bronze. Für das Management, das heißt Abnahme, im Kreis Speyer, zeichnet Karl Bentz verantwortlich.

Er schafft seit vielen Jahren die Voraussetzungen dafür, dass sein Bezirk beim Sportbund Pfalz als eine Art Spitzennummer gilt – woran sich auch im Pandemie-Jahr 2021 nichts ändern soll. „Meine Helfer und Helferinnen und ich wollen so weitermachen wie 2020“, sagt Bentz.

Das heißt, dass an jedem Abnahmetag im Helmut-Bantz-Stadion nur jeweils die Hälfte aller insgesamt 18 Übungen auf dem Programm stehen und das „weit auseinander“. Das bedeutet zum Beispiel: Weit- und Hochsprung „im einen Eck“ (so Bentz), Kugel- und Steinstoßen im anderen.

Nachfolger-Suche

Wegen des Bademaxx-Lockdowns fallen möglicherweise auch 2021 die Schwimmprüfungen weg. An den Rad-Streckenfahrten ändert sich nichts. Ändern könnte sich allenfalls die Spitze des Sportkreis-Speyer-Managements. „Ich werde in diesem Jahr 80 und suche seit einiger Zeit einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin“, sagt Karl Bentz.

Er oder sie sollen die Erfolgsbilanz der Speyerer fortsetzen. Das bedeutet starkes, unentgeltliches Freizeit-Engagement. Seit seiner Premiere 1913 geht das Deutsche Sportabzeichen jährlich an rund eine Million Breitensportler in 16 Altersklassen von 18 bis über 90 Jahre.

Die Spitzenreiter

In der inoffiziellen Spitzenliste des Sportkreises Speyer liegen Karl Fücks und Herbert Kotter in der Männerwertung mit 54 beziehungsweise 53 erfolgreichen Fitness-Examen vorne. Bei den Frauen führt Brigitte Butz mit 44 erfolgreich bestandenen Prüfungen.

Von allen 16 Kreisen des Sportbundes Pfalz kam Speyer fünfmal auf den ersten und sechsmal auf den zweiten Platz. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt lag Speyer ebenfalls sechsmal auf dem Führungsrang.