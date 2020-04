Die Stadt und ihr Umland bleiben in vielen Sportabzeichen-Kategorien Spitze. Dies geht aus den am Dienstagmittag vorgelegten Daten der Pfalz für das Jahr 2019 hervor. Nach absoluten Zahlen verzeichnete der Sportkreis Speyer als Spitzenreiter 3637 Abnahmen, unmittelbar gefolgt vom Kreis Germersheim (3148, mit Lingenfeld und Schwegenheim) sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis (2430). In Bezug auf die Einwohner erfüllten 7,19 Prozent der Speyerer die Bedingungen.

Bei den Vereinen lag der TTV Römerberg bis 400 Mitgliedern mit 56 Abzeichen vorne, bis 900 Angehörige der TV Schwegenheim (187). Rang drei bei den Großklubs nahm der TSV Speyer (540) ein.

Dauersieger Edith-Stein-Gymnasium Speyer führt die Tabelle der Schulen von 501 bis 750 Jugendlichen mit 532mal Gold, Silber und Bronze an. Das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium aus dem Westen verzeichnete als Zweiter aber die größte Steigerung im Vergleich zu 2018.

Sozusagen Bronze gab es für die Grundschulen Heiligenstein und Salier Speyer sowie das Purrmann-Gymnasium in ihren Klassen.