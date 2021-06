Nach Lockerung der Corona-Einschränkungen geht sie jetzt also auch in der Leichtathletik los: die Sportabzeichensaison 2021 in Speyer (Freitag, 18 Uhr, Helmut-Bantz-Stadion). Das hat Karl Bentz, Beauftragter beim TSV Speyer, am Dienstagmorgen der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Selbstverständlich gelte es, die Vorschriften zu beachten. Bentz verteilt auch die Urkunden für das vergangene Jahr.