Die Urkunden für das Jahr 2020 hält Karl Bentz, Speyers Sportabzeichenbeauftragter, am Wochenende zur Verleihung bereit und zwar am Freitag (18 Uhr, Bantz-Stadion) bei den Leichtathletik-Prüfungen und am Sonntag (9, Firma Haltermann) beim Radfahren, Walken und Nordic Walking.