Die Möglichkeit zur Abnahme der Turnprüfung zum Sportabzeichen besteht am Samstag, 15. Oktober (15 bis 17 Uhr), in der Speyerer Zeppelinschule. Die Saison in Leichtathletik und Radfahren endete bereits. Schwimmtermine gibt es noch bis Dezember, jeweils am ersten Samstag des Monats (9 bis 10 Uhr, Bademaxx).

„Die Teilnahmeresonanz war in diesem Jahr deutlich geringer als in den Jahren zuvor“, teilte Organisator Axel Tummeley mit: „Manchmal waren sogar mehr Prüfer als Teilnehmer vor Ort. Aufgrund der Altersstruktur der im Prüferteam aktiven Prüfer ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Prüfer zukünftig abnehmen wird und wir dringend Nachwuchs brauchen.“

Alternativ müsste er über das Abnahmeprozedere im Sportangebot in Speyer nachdenken.