Der Auftakt zur Sportabzeichensaison am Wochenende in Speyer fällt aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. Das hat Beauftragter Karl Bentz am Dienstag der RHEINPFALZ mitgeteilt. Hinsichtlich der Freitagabendtermine für die Abnahme der Leichtathletik-Prüfungen im Helmut-Bantz-Stadion warte er die weitere Vorgehensweise der Stadtverwaltung ab. Zum Auftakt könnten schon mal 30 Personen erscheinen. Bei den Laufdisziplinen könnten die Abstandsregelungen eingehalten werden. Schwieriger verhalte es sich beim Kugelstoßen. Mit Handschuhen? Nicht jeder habe eine eigene Kugel zuhause.