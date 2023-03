Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Karl Fücks hat schon immer viel Sport getrieben. Das tut er mit 76 Jahren immer noch. Corona hat weder an seiner täglichen Leibesertüchtigung gerüttelt, noch an seinem persönlichen Tüv, den der Speyerer jährlich in Angriff nimmt. Fücks ist ein waschechter Domstädter.

Mittlerweile wohnt er zwar in Edesheim, kommt aber regelmäßig in seine Heimatstadt – vor allem dann, wenn es um Zeiten, Längen und Distanzen geht. Zum 54.