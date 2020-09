Zwei Tage Sportabzeichen-Prüfungen heißt es wieder in Speyer. Los geht’s am Freitag (18 Uhr) Bantz-Stadion mit den Weitsprung-, Wurf- und Stoßdisziplinen sowie Seilspringen. Am Sonntag (8.45 Uhr) geht es für Walker, Nordic Walker und Radfahrer rund um den Parkplatz der Firma Haltermann.