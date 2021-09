Die meisten Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen sind absolviert, nicht so das Schwimmen. So bittet Karl Bentz, Beauftragter beim TSV Speyer, am Samstag (8.45 Uhr Anmeldung, 9 Uhr geschlossener Einlass) unter Einhaltung der 3G-Regeln ins Bademaxx.