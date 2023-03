Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

15,9 Sekunden für 200 Meter auf dem Rad – da mag Marco Schubert nicht meckern. Der 44-Jährige hat die Anforderungen in der Disziplin in seiner Altersklasse am Sonntag locker erfüllt. Das wundert nicht. Denn der Speyerer trainiert regelmäßig mit wertvoller Fracht.

„Ich bin eher der Sprinter“, betont Schubert und grinst. Gerade drückte der Sportabzeichenverantwortliche des TSV Speyer, Karl Bentz, die Stoppuhr und notierte seine Zeit.