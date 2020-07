Karl Fücks hat sein 53. Sportabzeichen erhalten. Das gestaltete sich in Corona-Zeiten als gar nicht so einfach. Denn die gewohnt zentralen Verleihungen fielen wiederholt aus. Doch am Freitag war es im Bantz-Stadion Speyer so weit. Beauftragter Karl Bentz vom TSV überreichte schon viele der Nadeln für 2019 vor Ort, so auch am jetzt. Herbert Kotter nahm die Auszeichnung parallel zum 52. Mal entgegen.