In Zeiten der Pandemie verlieren viele Sportvereine Mitglieder, da der Betrieb oft ruht. Die Konferenz der Sportminister hat, gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund festgestellt, dass überdurchschnittlich viele Mitglieder mit einer Beeinträchtigung ihre Mitgliedschaft in einem Sportverein beenden. Wir haben in der Region nachgefragt.

Menschen mit einer Behinderung sind in den Vereinen ohnehin unterrepräsentiert, ganz besonders mit einer geistigen. In Speyer gibt es Sportklubs, die sich in diesem Bereich der Inklusion positiv hervortun.