Rund 30 Menschen feiern „gemeinsam statt einsam“ Heiligabend im Siedlergemeinschaftshaus – Initiatoren wollen Angebot wiederholen

„So eine Resonanz hätten wir nicht erwartet“, sagt Rita Hagel. Zur Mittagszeit des ersten Weihnachtsfeiertags ist die 69-Jährige noch ganz beseelt von Heiligabend. Diesen hatten rund 30 Menschen gemeinsam im Siedlergemeinschaftshaus in Speyer-Nord gefeiert. Die Idee, dies „gemeinsam statt einsam“ zu tun, hatten Rita Hagel und ihr Mann Erich. Fürs nächste Jahr haben sie bereits Pläne.

„Alle, die dabei waren, wollen im kommenden Jahr wieder mitmachen“, erzählt Rita Hagel begeistert. Das sich schließlich so viele, zum Teil sich einander völlig fremde Menschen einfinden würden, um an Heiligabend zusammenzusitzen, zu speisen und zu plauschen, hätten die Hagels nie gedacht. Natürlich wusste das Rentnerpaar aus dem Speyerer Norden, dass sie bei Weitem nicht die einzigen sind, die an Weihnachten der verstreuten Familie wegen öfter allein verbringen. Aber dass so viele ihrem kurzfristigen Aufruf auf Facebook und auf Plakaten folgen würden, das hat die beiden durchaus überrascht – und ungemein gefreut.

Hagel: „Nächstes Jahr machen wir das wieder“

„Es war ein so schöner Abend, wir hatten so nette Gespräche“, berichtet Rita Hagel. Um 18 Uhr ging es los, um 22 Uhr hatten sie eigentlich das Licht ausmachen wollen. „Die letzten gingen erst nach Mitternacht.“ Auch zwei Frauen aus der Notunterkunft hätten mitgefeiert. „Sie haben angerufen, ob sie auch kommen dürfen. Und weil eine von ihnen nicht so gut zu Fuß ist, habe ich sie abgeholt und auch wieder zurückgebracht“, berichtet die rührige 69-Jährige.

Ein befreundeter Metzger hatte für alle Wienerle gespendet, dazu gab es Kartoffelsalat, später Kaffee, Kuchen und Gebäck. Spontan seien vier Helfer aufgetaucht, die sich um die Bewirtung gekümmert hätten, eine Frau habe am Tag vorher für alle Teilnehmer Weihnachtstütchen mit kleinen Aufmerksamkeiten vorbeigebracht. „Sie wollte den Menschen eine Freude machen, obwohl sie selbst gar nicht mitgefeiert hat“, erzählt Rita Hagel. Für die Hagels steht fest: „Nächstes Jahr machen wir das wieder. Es ist so viel schöner, als allein zu Hause zu sitzen.“