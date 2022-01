Zum letzten Wochenende im Januar nimmt das bekannte Kabarett-Duo „Spitz & Stumpf“ einen weiteren Anlauf mit seinem Abschiedsprogramm. Für alle Ticketinhaber der ausgefallenen Veranstaltungen „Hurtig im Abgang“ der vergangenen zwei Jahre gibt es nun einige Ersatztermine im Alten Stadtsaal: am Freitag, 28. Januar, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, am Samstag, 29. Januar, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, am Sonntag, 30. Januar, 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, am Freitag, 25. März, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, am Sonntag, 27. März, 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, und am Samstag, 2. April, 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Gäste werden gebeten, sich unter: reservierung@spitzundstumpf.de oder telefonisch 06321 33499 Dienstag und Donnerstag 10 bis 13 Uhr anzumelden. Nach momentanem Stand gelten für den Zutritt zu den Aufführungen die zur Zeit üblichen Bedingungen. Wer noch unsicher sein und lieber noch etwas länger warten möchte, bevor er wieder ein Theater besucht, dem verspricht das Kabarett-Duo, dass es im Laufe des Jahres noch weitere Termine im Alten Stadtsaal geben wird.