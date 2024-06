Weil er kein Kennzeichen an seinem E-Scooter angebracht hatte, kontrollierte die Polizei am frühen Samstagabend nach eigenen Angaben einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Spitalgasse. Im Laufe der Kontrolle stellte sich demnach heraus: Der junge Mann stand unter dem Einfluss von Cannabis. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden.